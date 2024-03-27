Як завозити гуманітарну допомогу з 1 квітня? Пояснюємо нові правила

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Після чотирьох місяців тестування нових правил для ввезення волонтерами гуманітарної допомоги, з 1 квітня електронна система обігу гумдопомоги стане обов’язковою для волонтерів.

Гумдопомогу допомогу в Україну надсилає донор – юридична чи фізична особа, яка добровільно надає її отримувачам в Україні – юридичним особам, тобто благодійним фондам (БФ). Зокрема, отримувачами можуть бути іноземні благодійні організації, представництва яких акредитовані в Україні.

Далі отримувач передає гуманітарну допомогу набувачам (військовим підрозділам, внутрішньо переселеним особам).

Що змінюється з 1 квітня?

Щоб завести гуманітарну допомогу в Україну, волонтерським організаціям необхідно:

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Зайти на сайт good.gov.ua та авторизуватися як отримувач гумдопомоги за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Для реєстрації вказується ЄДРПОУ організації, за яким з реєстру далі підтягується інформація про місце її реєстрації та керівництво. Так БФ присвоюється індивідуальний номер у Єдиному реєстрі.

Заповнити перелік вантажів, які будуть завозитися, у розрізі категорій вантажу. Форма декларації відповідає паперовій, яка діяла раніше: це "спрощена" декларація із зазначенням обсягу та типу вантажу.

Згенерувати унікальний код гуманітарного вантажу. Цей код використовується під час проходження Митниці замість паперової декларації. З моменту реєстрації вантажу до моменту перетину ним кордону даються 30 днів.

Після завезення допомоги в Україну гуманітарка розподіляється, і в системі генерується автоматичний звіт з інформацією про те, куди були розподілені товари. Зазначається лише населений пункт, без детальних адрес. Коли вантаж перебуває на території України, БФ зобов’язані прозвітувати про її використання до 15 числа наступного місяця з моменту ввезення, але не більше ніж через 90 днів.

Цей звіт формується в електронній системі автоматично, адже підтягує інформацію про ввезені вантажі. Натомість потрібно вказати, яка кількість була передана набувачам, яка – залишилася на складах, скільки зіпсувалося чи не було прийнято фондом через неналежну якість.

З 1 грудня 2023 року і до 1 квітня 2024 року діє тестовий період, що дозволяє використовувати як паперові декларації за старими правилами, так і електронні. З 1 квітня використання електронної системи є обов’язковим.

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У разі порушення вимог звітування фонд втрачає статус отримувача допомоги на шість місяців.

Важливою зміною є також скасування для волонтерів потреби отримувати листи-звернення від військової частини або іншого набувача, який свідчить про потребу в тій чи іншій продукції. Цей лист надається працівникам Державної митної служби (ДМС) на кордоні.

Крім того, фізична особа, зокрема військовослужбовець, може бути набувачем гуманітарної допомоги, тож передача тепер не обов'язково має бути лише на в/ч.

Як пройшов тестовий період і що далі

На пресконфенеції у середу міністерка соцполітики Оксана Жолнович зазначила, що кількість зареєстрованих отримувачів гумдопомоги зросла з 1 грудня з 1000 юросіб до 8 тисяч на сьогодні.

За час дії тестового періоду для ввезення 13 тис вантажів були сформовані електронні декларації. Заступник міністерки Назар Танасишин уточнив, що це – близько половини всіх декларацій на гумдопомогу, за весь час дії електронних декларацій.

Він додав, що для подання паперової декларації організація всеодно має бути в реєстрі отримувачів, тож держава вже бачить, хто завозить гумдопомогу.

Завозили переважно продукти харчування (19%), гігієнічні товари (11%), лікарські засоби (11%), технічні засоби (10%), одяг та взуття (9%), транспортні засоби (9%).

З початком дії тестового режиму, волонтери скаржилися на те, що електронна система не могла впоратися з напливом користувачів і "лягала".

За словами Жолнович, весь цей час діє цілодобовий колл-центр при міністерстві, і кількість звернень зменшилася, адже волонтери розібралися, як працювати з новою системою. Ймовірно, додає вона, кількість звернень знову зросте з 1 квітня. Номер телефону колцентру: + 044 494 19 10.

Міністерка додає, що переважно паперовими деклараціями користувалися для ввезення допомоги на військові частини, адже останні повільно реєструвалися як отримувачі гуманітарної допомоги. "Зараз ми попрацювали з Генштабом, командуванням ЗСУ та військовими частинами, і їх стає щоразу більше. Основі отримувачі вже є в системі, тож думаю, що проблем не буде і для цієї категорії", – зазначила вона.

Наразі Мінсоц працює над публічним дашбордом, де буде видно статистику щодо отримання гумдопомоги у розрізі регіонів. Військову допомогу візуалізувати не будуть, проте ця інформація буде для внутрішнього користування, аби уникнути подвійних поставок допомоги і синхронізувати закупівлі з Міноборони.

У майбутньому міністерство планує масштабувати облік також і внутрішнього обігу гуманітарної допомоги.

Навіщо потрібні були зміни?

"Ми хочемо поєднати потребу з самою допомогою. Зараз воно відбувається хаотично: кожен везе те, що вважає за потрібне, проте не бачить загальної картинки. Зокрема, що до того чи іншого набувача завезли інші організації. І чи немає інших спільнот, куди ніхто нічого не везе взагалі", – зазначає Жолнович.

Така ситуація склалася з початком великої війни, коли через шалені потреби в гумдопомозі був запроваджений екстрений режим і максимальне спрощення правил: потрібно було лише заповнити на кордоні декларацію і зазначити, що куди і кому везеться. Проте надалі ця інформація не перевірялася.

Як наслідок, з’являлися історії "гуманітарних" авто на кшталт Porsche Cayenne та продаж "гуманітарних" дронів.

Перші зміни ухвалили 5 вересня, проте тоді вони викликали хвилю обурення з боку волонтерів. Через те, що, вони були переконані, що нові порядки значно ускладнюють та уповільнюють ввезення допомоги, дію нових правил вдалося відтвермінувати до 1 квітня.

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