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У Харкові не застосовують обмеження електроенергії вперше з 22 березня

Неділя, 31 березня 2024, 11:30 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

У Харкові немає обмежень електроенергії, вперше з 22 березня, коли енергетична інфраструктура міста значно постраждала від російських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У Міністерстві зазначили, що обмеження у Харкові не застосовуються. 

Харківська область залишилася єдиною областю, в якій аварійні відключення діяли на момент 30 березня.

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Окрім цього, у Міненерго повідомили, що аварійні відключення застосовують в Одеській області, після нічного обстрілу. Як зазначають у ДТЕК, після обстрілу в ніч на 31 березня, було знеструмлено 170 тис осель, наразі мешканці Одеси переважно зі світлом, знеструмленими залишаються приблизно 10 тис осель. В місті зупинили роботу електротранспорту.

31 грудня ворог також атакував газовий обʼєкт на Львівщині, за попередніми даними, загинула одна людин.

Нагадаємо:

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В результаті російської атаки 22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.

Ввечері 30 березня НЕК "Укренерго" застосовувала аварійні графіки відключення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях.

Економічна правда



Харків електроенергія енергетика
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