Сэм Альтман вернулся в совет директоров OpenAI после расследования

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Главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман был оправдан за любые правонарушения, которые могли бы стать основанием для его увольнения из компании в конце 2023 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Юридическая фирма WilmerHale, которая проводила расследование, установила, что решение совета директоров уволить Альтмана было "следствием разрыва отношений и потери доверия между предыдущим составом совета директоров и господином Альтманом".

В связи с этим Альтман возвращается в состав совета директоров компании. В совет директоров OpenAI также вошли Сью Десмонд-Хелльман, которая ранее возглавляла Фонд Билла и Мелинды Гейтс; Николь Селигман, бывший руководитель Sony Entertainment; и генеральный директор Instacart Фиджи Симо. Правление заявило, что продолжит расширять свой состав.

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"Я рада, что все это закончилось", - сказала Альтман на пресс-конференции в пятницу.

Напомним:

Соучредитель OpenAI Сэм Альтман вернется на должность СЕО компании после того, как его уволили 17 ноября. Стороны достигли принципиального согласия относительно его возвращения в компанию.

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В ноябре 2023 года Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавит компанию.