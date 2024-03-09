Цены в Китае выросли впервые с августа, но эксперты не спешат говорить о конце дефляции

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Индекс потребительских цен в Китае за февраль вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Национального бюро статистики, что завершило период падения цен во второй крупнейшей экономике мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рост оказался выше оценок аналитиков, которые прогнозировали рост на 0,3%.

При этом, цены производителей упали на 2,7%, продолжив самую длинную серию снижения.

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Частичному повышению цен способствовало празднование китайского нового года.

По словам главного статистика Национального банка Китая Дун Лицзюаня, бум путешествий во время праздников вызвал большую часть роста потребительских цен. При этом, снижение цен производителей частично связано с замедлением промышленной активности в праздничный период, сказал Донг.

"Я считаю, что еще слишком рано делать вывод, что дефляция в Китае закончилась", - сказал президент и главный экономист одного из первых хедж-фондов материкового Китая Чжан Чживэй.

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Китайское правительство намерено простимулировать экономический рост на уровне 5% в 2024 году.

Среди других стимулов власти разработали детальные планы выпуска сверхдлинных специальных суверенных облигаций на сумму 1 трлн юаней (139 млрд долл) и привлечения дополнительных неизрасходованных средств с конца прошлого года.

Политики установили целевой уровень инфляции на уровне 3%.

Экономисты ставят под сомнение способность правительства стимулировать спрос. Сектор недвижимости остается уязвимым, а потребители все чаще вкладывают средства в сбережения, а не в расходы.

Напомним:

Объем внешней торговли Китая в первые два месяца 2024 года вырос быстрее, чем ожидалось, частично благодаря электронике и увеличению экспорта на развивающиеся рынки и в Россию.

Высокий суд Гонконга рассмотрит заявление кредитора о ликвидации одного из крупнейших застройщиков в Китае Country Garden, которая в 2023 году допустила дефолт по своим долларовым облигациям.



