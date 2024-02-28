Суд Гонконга розгляне справу про ліквідацію китайського забудовника Country Garden

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Високий суд Гонконгу розгляне заяву кредитора про ліквідацію одного з найбільших забудовників у Китаї Country Garden, яка у 2023 році допустила дефолт за своїми доларовими облігаціями.

Про це пише Bloomberg.

Перше слухання призначене на 17 травня.

Заяву про ліквідацію забудовника подала компанія Ever Credit, підрозділ гонконгського виробника ламінату Kingboard Holdings.

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Зазначається, що Country Garden не зміг виплатити їй виплатити борг на суму близько 1,6 млрд гонконгських доларів (204 млн дол) плюс нараховані відсотки.

У процесі братиме участь суддя Лінда Чан, яка в січні ухвалила рішення про ліквідацію ще одного великого забудовника - Evergrande.

Country Garden заявила, що "радикальні дії" одного кредитора не матимуть істотного впливу на її діяльність і загальну реструктуризацію закордонного боргу.

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Останніми місяцями компанія зробила кроки для вирішення своїх проблем з боргом, зокрема повністю погасила місцеві облігації на 800 млн юанів (111 млн дол) і продала частку в операторі торгового центру за 3,07 млрд юанів, щоб профінансувати реструктуризацію офшорного боргу, пише Bloomberg.

Country Garden оголосив дефолт за доларовими облігаціями у жовтні 2023 року.

За даними Bloomberg, в обігу перебувають офшорні бонди компанії на суму близько 10 млрд дол.

Агентство підкреслює, що проблеми Country Garden посилюють кризу у сфері нерухомості, яка, своєю чергою, тисне на економіку.

На піку розвитку на цей сектор припадало близько 20% ВВП Китаю. Проте криза у сфері нерухомості, а також повільне зростання економіки Китаю стали причиною недовіри інвесторів до китайського фондового ринку.

У 2023 році чисті іноземні вкладення в китайські акції спочатку зростали, а потім упали майже на 90%, з 235 млрд юанів (33 млрд дол) на піку в серпні до всього 30,7 млрд (4,35 млрд дол) на кінець грудня, додає Financial Times.

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Економічна правда