Рекрутинг в Силы обороны: сейчас есть более 8500 активных вакансий от 1245 частей

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В рамках проекта по рекрутингу в Силы обороны украинцам сейчас предлагают 8520 вакансий, которые поступили от 1245 частей.

Об этом пишет DOU со ссылкой на комментарий Минобороны.

По данным министерства, на 8520 вакансий уже есть 105 891 отзыв, то есть на одну позицию претендуют 12 кандидатов. В начале 2024 года таких вакансий было ориентировочно 3200, а отзывов более 46 тысяч, добавляет DOU.

В Минобороны также рассказали о результатах работы первого рекрутингового центра, который недавно заработал во Львове.

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"Здесь провели 187 собеседований. Оформили 100 анкет кандидатов на военную службу, 39% из них помогли связаться с военными частями. 10% кандидатов - женщины", - отметили в министерстве.

В планах Минобороны - открыть рекрутинговые центры во всех крупных городах Украины.

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Напомним:

В конце 2023 года Минобороны заключило соглашения с четырьмя компаниями (Lobby X, Work.ua, "OLX Украина" и Robota.ua), которые начали сотрудничество в сфере военного рекрутинга. За два месяца кампании собралось более 1,8 тыс вакансий от почти 400 подразделений.

Рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и "OLX Работа" получили почти 37,5 тыс отзывов на военные вакансии.

Министерство обороны Украины совместно с Robota.ua приступили к сотрудничеству с Государственным центром занятости.

Экономическая правда