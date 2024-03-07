Телеграм-каналы могут ждать налоговые проверки - нардеп
Телеграмм-каналы, которые ведут коммерческую активность, могут ждать проверки налоговых служб.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии для Liga.net
По его словам, пока нет наработанных механизмов, чтобы анонимные телеграмм-каналы регистрировались как субъект в сфере медиа и в результате чего прозрачно осуществляли свою коммерческую деятельность. Юрчишин объясняет, что он только может "мотивировать" каналы к регистрации.
Поэтому сейчас предполагается поиск специальных механизмов Налоговой службой, чтобы проверить ряд Telegram-каналов, которые могут проявляют значительную экономическую активность. Например, когда "распространяют рекламу и продают контент".
Но, как сказал нардеп, такие меры не связаны с "деанонимизацией", потому что это вопрос "хозяйственных отношений".
Также в интервью для Детектора медиа господин Юрчишин заявлял, что его комитет планирует направлять специальный запрос в Государственную налоговую службу относительно самой соцсети и, в частности, каналов, где нардепы наблюдают "много рекламы". То есть, где администраторы телеграмм-каналов проводят какую-то экономическую активность - и в результате такой проверки нардеп ожидает "слезы и капли".
"Мы страна в войне, мы по всему миру просим поддержки, так что логично искать источники и у себя под носом", – подытожил Юрчишин
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Напомним:
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Аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США запретили использовать на рабочем месте мессенджер Telegram.
Ранее бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что министерство размышляет над "определенным регулированием" мессенджера Telegram, а также пытается оценить его взаимодействие с государством.
Экономическая правда