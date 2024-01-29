ЦРУ запретило сотрудникам пользоваться Telegram с рабочих компьютеров и личных устройств    

Аналитикам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США запретили использовать на рабочем месте мессенджер Telegram.

Об этом сообщают источники Bloomberg.

"В ЦРУ тем, кто анализирует Россию, запретили использовать свои настольные компьютеры для доступа к социальной сети Telegram, которая популярна среди российских военных блогеров. Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению", - пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, которые попросили остаться анонимными.

"Раньше шпионаж был связан с тайнами. Все чаще речь идет о том, что скрывается на виду. Потрясающее количество данных, от постов в Facebook и клипов на YouTube до пинга местонахождения с мобильных телефонов и автомобильных приложений, находится в открытом Интернете, доступном каждому, кто ищет", - подчеркивает Bloomberg.

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Напоминаем:

В то же время, у ЦРУ есть официальный канал в Telegram.

Кроме того, в прошлом году ведомство создало в мессенджере специальный канал для вербовки россиян и опубликовало в нем ролик с призывом делиться информацией.

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В январе 2022 года глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила блокировку мессенджера из-за его использования экстремистскими группировками. В частности, она указала, что правые радикалы координировали через приложение протесты против мер правительства по борьбе с пандемией и угрожали убийством ряду немецких политиков.

В ноябре 2023 года пользование Telegram ограничили во Франции. В частности, членов правительства обязали удалить приложение со своих устройств, поскольку его не одобрило Национальное агентство безопасности информационных систем (ANSSI). Под запрет также попали WhatsApp и Signal.

Кроме того, ужесточить надзор над Telegram решил ЕС. Мессенджер обязали назначить до 17 февраля 2024 года юридического представителя для связи с Еврокомиссией в целях борьбы с экстремистским контентом и пропагандой насилия.