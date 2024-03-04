Telegram отримав від української влади перелік "потенційно проблемних" каналів – NV

Компанія Telegram отримала від української влади перелік "потенційно проблемних" каналів та перевіряє їхній контент на відповідність правил месенджера.

Про це повідомляє NV з посиланням на представника Telegram Ремі Вонга.

Зазначається, що наразі команда Telegram вивчає перелік каналів від української влади та буде вживати заходів проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг месенджера.

Представник Telegram не уточнив, хто саме надав цей список та які конкретно канали входять до нього.

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Крім того, Вонг стверджує, що Telegram є безпечним месенджером для українців та користувачів в інших країнах світу.

"Telegram був спеціально створений для захисту користувачів від російського стеження, — заявив представник компанії. — Наші додатки мають відкритий вихідний код, а протокол шифрування повністю задокументований, тому будь-який дослідник може самостійно перевірити його цілісність і реалізацію", – повідомив Вонг.

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Нагадаємо:

Аналітики Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США заборонили використовувати на робочому місці месенджер Telegram.

Раніше колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що міністерство розмірковує над "певним регулюванням" месенджеру Telegram, а також намагається оцінити його взаємодію з державою.