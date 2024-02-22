Рада ухвалила законопроєкт про Комісію цінних паперів і реформу ринку капіталів

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5865 про Комісію цінних паперів та реформу ринку капіталів.

Про це повідомив у Telegram нардеп, перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

За його словами, документ в цілому підтримали 279 нардепів.

За словами Железняка, від цього документа зокрема від цього документа залежить те, чи отримає Україна від Світового банку фінансування на 1,4 мільярда доларів.

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У пояснювальній записці йдеться, що мета законопроєкту - побудова на українських ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи регулювання, нагляду та запобігання зловживанням.

Зокрема, пропонуюється:

підвищити інституційну спроможність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків, розширити її повноваження, закріпити у законодавстві гарантії незалежності НКЦПФР;

удосконалити законодавчі норми щодо міжнародного співробітництва НКЦПФР;

побудувати ефективну систему нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків за принципами IOSCO (Міжнародна організація комісій з цінних паперів);

впровадити механізми запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та інше;

визначити відповідальність за порушення законодавства на ринках капіталу.

За словами голови НКЦПФР Руслана Магомедова, приєднання до принципів IOSCO дасть можливості обміну інформацією та долучення до "цивілізованого світу, де нас сприйматимуть як субʼєкта, а не як обʼєкт".

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За його словами, ухвалення закону може зробити комісію "гнучкою і по-справжньому сучасною".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підпорядкована президенту та підзвітна Верховній Раді. У її складі - голова і шість членів, яких призначають та звільняють за указом президента.

Економічна правда