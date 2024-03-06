Биткойн снова начал расти после достижения рекорда и падения

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Биткойн 6 марта снова вырос после ненадолго отступления от исторического максимума, установленного менее суток назад, поскольку быки не показали никаких признаков отказа от своих ставок на крупнейшую в мире криптовалюту.

Об этом сообщает Reuters.

Биткойн подскочил на 5% во время азиатской сессии до пика в 66 540 долларов США в условиях нестабильной торговли.

Во вторник крупнейшая криптовалюта достигла рекорда в 69 202 долларов.

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Рост цифровых активов, который уже вырос на 55% за год, был вызван тем, что инвесторы вкладывают деньги в криптопродукты спотовой биржи США, а также перспективой падения глобальных процентных ставок.

Одобрение 11 спотовых биткойн-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США в конце января ознаменовало переломный момент для отрасли после 18-месячной крипто-зимы, переполненной чередой громких корпоративных банкротств и скандалов.

Даже институциональные инвесторы, которые ранее избегали токена из-за его резких и диких шагов, также начали вкладывать долгосрочные финансы, что, по мнению экспертов, могло бы помочь поддержать последний этап его ралли.

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Недавний оптимизм в отношении биткойна также перекинулся на его аналоги: эфир, вторая по величине криптовалюта, также вырос более чем на 60% за год.

Однако после достижения рекордного максимума 5 марта биткойн резко изменил курс и упал более чем на 10% ниже уровня 60 000 долларов.

Напоминаем:

Цена биткойна 5 марта установила новый исторический рекорд, поднявшись выше 69 тысяч долларов США на криптовалютной бирже Coinbase.

Биткойн 4 марта достиг двухлетнего максимума, превысив 64 тыс долларов.