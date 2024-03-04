Bitcoin перевищив дворічний максимум в 64 тисячі доларів

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Біткойн 4 березня досяг дворічного максимуму, перевищивши 64 тис доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на початку азіатського дня він досяг 64 285 доларів, що є найвищим показником з кінця 2021 року, і підвищився на 2% за останню сесію – 63 850 доларів. Рекорд біткойна становить 68 999,99 доларів, встановлений у листопаді 2021 року.

Найбільша криптовалюта за ринковою вартістю цього року зросла на 50%, і більша частина зростання припадає на останні кілька тижнів, коли різко зріс обсяг торгів біткойн-фондами, зареєстрованими в США.

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Менший суперник ether піднявся на спекуляціях про те, що незабаром у нього також можуть з’явитися біржові кошти, що стимулюватимуть приплив. З початку року він зріс на 50%, хоча в понеділок він становив 3490 доларів, що трохи менше ніж за два роки, досягнуті минулого тижня.

Нагадуємо:

Шалена активність у біткоїнах призвела до того, що 29 лютого найпопулярніша криптовалюта отримала найбільший місячний приріст за останні 3 роки, і вже перебуває у межах рекордного максимуму.

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