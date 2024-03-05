В российских вузах студентов системно учат хакерству - СБУ

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Россия развивает и масштабирует целую систему киберагрессии на национальном уровне. К ней привлекают студентов российских вузов.

Об этом сообщил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью для Forbes.

По информации Витюка, у СБУ есть документы, свидетельствующие о введении целой системы масштабирования киберагрессии на национальном уровне РФ, - по меньшей мере, она существует с 2016 года. В рамках государственной инициативы офицеры-резервисты ГРУ и ФСБ обучают студентов кибернаступательным действиям в соответствующих технических или военных вузах. После обучения способных студентов могут брать на работу в правительственные разведывательные органы или в спецслужбы.

Российских студентов во время обучения, например, привлекают к созданию программных средств, изучению систем логистики, энергетики и водоснабжения разных стран и Украины, в частности.

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"Ни в одной другой стране мира нет такого, чтобы людей системно учили быть хакерами. Россия начала с вузов, со временем дойдет и до школ", - пояснил Витюк.

Руководитель департамента кибербезопасности еще сказал, что инвестиции в российские кибератаки достигают миллиарды рублей. И сумма продолжает расти.

По словам Витюка, за последние два года большой войны СБУ удалось зафиксировать и отразить 9 тыс кибератак - по 4,5 тыс за каждый год соответственно.

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Звезда, которую погасили. Что произошло с "Киевстаром"?

Напомним:

Одной из последних мощных кибератак в Украине 12 декабря 2023 года подвергся крупнейший оператор страны "Киевстар". Тогда 24 миллиона абонентов остались вне сети. СБУ предполагала, что за кибератакой могут стоять россияне.

Затем директор по кибербезопасности "Киевстара" Юрий Прокопенко уволился с работы по согласию обеих сторон. Но господин Прокопенко объяснял, что увольнение не связано с кибератакой, ведь "люди иногда выгорают".

В результате нидерландская компания VEON - владелец украинского мобильного оператора "Киевстар" - объявила убытки от кибератаки и сбоя сети в декабре 2023 года. Сумма составила почти 100 миллионов долларов.