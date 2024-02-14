З "Київстар" звільнився директор із кібербезпеки 

Фото: Forbes

Через півтора місяця після масштабної хакерської атаки з "Київстару" пішов директор з інформаційної безпеки Юрій Прокопенко, який працював у компанії майже вісім років.

Про це пише Forbes.

Останній робочий день директора з інформаційної безпеки був 31 січня. Звільнення було за згодою обох сторін, повідомив Прокопенко у коментарі Forbes.

Звільнитися вирішив у січні, зазначив ексдиректор. Тоді ж він змінив статус у соцмережі Linkedin, де вказав, що відкритий до нових пропозицій про роботу.

Реклама:

Чи пов’язано це з кібератакою? Прокопенко переконує, що ні. "Люди на нашій посаді інколи вигорають", – каже він. При звільненні компанія, за його словами, не пропонувала йому іншу посаду.

Пресслужба компанії повідомила, що "Прокопенко ухвалив рішення продовжити кар’єру за межами компанії".

Читайте також: Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?



Нагадаємо:

Реклама:

Нідерландська компанія VEON - власник українського мобільного оператор "Київстар" - оголосила збитки від кібератаки та збою мережі у грудні 2023 року - майже 100 мільйонів доларів.