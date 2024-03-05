Чистый убыток одной из крупнейших авиакомпаний РФ в 2023 году вырос в 41 раз

Чистый убыток авиакомпании "Россия" в 2023 году вырос в 41 раз по сравнению с 2022 годом, до 21,6 миллиарда рублей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Так, выручка авиакомпании "Россия" в 2023 году выросла на 16%, до 118,4 миллиарда рублей.

Краткосрочные обязательства на конец 2023 года были на уровне 65,1 миллиарда рублей (против 64 миллиардов рублей на конец 2022 года), долгосрочные - 239,5 миллиарда рублей (против 208,1 миллиарда рублей).

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"Россия" входит в число крупнейших авиакомпаний РФ. Базовые аэропорты - петербургский "Пулково", московский "Шереметьево". Группа "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России".

Напомним:

Россия выделила более 12 миллиардов долларов государственных субсидий и кредитов, чтобы удержать на плаву свой авиасектор после того, как западные санкции из-за вторжения в Украину прекратили поставки ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию.

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Контракты ООН с российскими авиакомпаниями подходят к концу, они не будут продлены из-за позиции Международной ассоциации гражданской авиации.