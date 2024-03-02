Російські авіакомпанії втратять всі контракти з ООН

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Контракти ООН з російськими авіакомпаніями добігають кінця, вони не будуть продовженні через позицію Міжнародної асоціації цивільної авіації.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела у міністерстві закордонних справ РФ.

Російські авіакомпанії втратили майже всі контракти з миротворчими та політичними місіями ООН.

Російські оператори завершують свою роботу за старими контрактами, вони покинуть ринок авіаперевезень для структур ООН у першому кварталі 2024 року, зазначили в МЗС РФ.

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"Проблема непродовження контрактів на надання російськими компаніями авіатехніки для потреб ООН має системний характер. Після затвердження Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) рішення про наявність щодо Росії "серйозного занепокоєння в галузі безпеки польотів" Секретаріат ООН, ґрунтуючись винятково на своєму власному тлумаченні SSC, обмежив участь російських компаній у нових конкурсах на постачання авіапослуг в інтересах всесвітньої Організації", - заявила представник МЗС РФ Марія Захарова.

Економічна правда

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