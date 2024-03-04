В прошлом году средняя зарплата в Украине выросла до 17 442 гривен – Госстат
Понедельник, 4 марта 2024, 20:09 -
Размер средней зарплаты в Украине по итогам 2023 года увеличился на 17,3%, до 17 442 грн.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Отмечается, что в прошлом году средняя заработная плата в Украине составляла 17 442 грн против 14 859 грн в 2022-м.
При этом больше всего средняя заработная плата выросла в 4 квартале - до 19 231 грн.
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По данным Госстата, среди секторов с самыми высокими среднемесячными зарплатами в прошлом году:
- "Информация и телекоммуникации" - 37 946 грн,
- "Финансовая и страховая деятельность" - 34 393 грн,
- "Авиационный транспорт" - 31 391 грн,
- "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 23 413 грн,
- "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 23 395 грн.
В то же время наименьшие зарплаты зафиксированы:
- в образовании - 12 439 грн,
- в секторе "Временное размещение и организация питания" - 12 300 грн,
- "Почтовая и курьерская деятельность" - 11 830 грн,
- "Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений" - 11 345 грн,
- "Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры" - 10 990 грн.
Напомним:
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Средняя зарплата в Украине с 2022 по 2024 годы выросла на 30% или 4,5 тысячи гривен и составляет на начало 2024 19,5 тысяч гривен.
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Экономическая правда
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