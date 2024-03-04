Все разделы
Укр / Рус

В прошлом году средняя зарплата в Украине выросла до 17 442 гривен – Госстат

Понедельник, 4 марта 2024, 20:09 - Алексей Павлыш

Размер средней зарплаты в Украине по итогам 2023 года увеличился на 17,3%, до 17 442 грн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что в прошлом году средняя заработная плата в Украине составляла 17 442 грн против 14 859 грн в 2022-м.

При этом больше всего средняя заработная плата выросла в 4 квартале - до 19 231 грн.

Реклама:

По данным Госстата, среди секторов с самыми высокими среднемесячными зарплатами в прошлом году:

  • "Информация и телекоммуникации" - 37 946 грн,
  • "Финансовая и страховая деятельность" - 34 393 грн,
  • "Авиационный транспорт" - 31 391 грн,
  • "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 23 413 грн,
  • "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 23 395 грн.

В то же время наименьшие зарплаты зафиксированы:

  • в образовании - 12 439 грн,
  • в секторе "Временное размещение и организация питания" - 12 300 грн,
  • "Почтовая и курьерская деятельность" - 11 830 грн,
  • "Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений" - 11 345 грн,
  • "Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры" - 10 990 грн.

Напомним:

Реклама:

Средняя зарплата в Украине с 2022 по 2024 годы выросла на 30% или 4,5 тысячи гривен и составляет на начало 2024 19,5 тысяч гривен.

Читайте также: Рынок труда: каких специалистов ищут и где предлагают самые большие зарплаты

Экономическая правда

зарплата Госстат
Реклама:
Материалы по теме
С начала войны средняя зарплата в Украине выросла почти на треть - Work.ua 29 февраля 2024, 15:53
В Украине впервые с начала войны снизились зарплаты ІТ-разработчиков - исследование 22 января 2024, 16:04
Правительство уменьшает зарплаты госслужащим. Кто от этого выиграет? 15 января 2024, 08:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте