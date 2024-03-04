В прошлом году средняя зарплата в Украине выросла до 17 442 гривен – Госстат

Размер средней зарплаты в Украине по итогам 2023 года увеличился на 17,3%, до 17 442 грн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что в прошлом году средняя заработная плата в Украине составляла 17 442 грн против 14 859 грн в 2022-м.

При этом больше всего средняя заработная плата выросла в 4 квартале - до 19 231 грн.

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По данным Госстата, среди секторов с самыми высокими среднемесячными зарплатами в прошлом году:

"Информация и телекоммуникации" - 37 946 грн,

"Финансовая и страховая деятельность" - 34 393 грн,

"Авиационный транспорт" - 31 391 грн,

"Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 23 413 грн,

"Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 23 395 грн.

В то же время наименьшие зарплаты зафиксированы:

в образовании - 12 439 грн,

в секторе "Временное размещение и организация питания" - 12 300 грн,

"Почтовая и курьерская деятельность" - 11 830 грн,

"Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений" - 11 345 грн,

"Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры" - 10 990 грн.

Напомним:

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Средняя зарплата в Украине с 2022 по 2024 годы выросла на 30% или 4,5 тысячи гривен и составляет на начало 2024 19,5 тысяч гривен.