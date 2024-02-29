С начала войны средняя зарплата в Украине выросла почти на треть - Work.ua

Средняя зарплата в Украине с 2022 по 2024 годы выросла на 30% или 4,5 тысячи гривен и составляет на начало 2024 19,5 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют результаты исследований компании Work.ua.

"С начала полномасштабного вторжения почти год средняя зарплата в Украине не менялась и составляла 15 000 грн. Только в январе 2023 года этот показатель начал расти", - указывают аналитики.

work.ua

В то же время по оценкам НБУ в 2022 году уровень инфляции составил 26,6%, в 2023 году - 5,1%.

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За 2 года большой войны средняя зарплата выросла в каждой области. В абсолютных цифрах самые высокие доходы имеют жители Киевщины, однако здесь рост зарплат является самым медленным.

Кроме этого, тенденцией рынка труда стало то, что на нем увеличилась доля женщин и молодежи до 25 лет

"На рынке труда увеличилась доля женщин с 57% до 62%. Также выросла доля людей в возрастной группе от 18 до 24 лет", - говорится в сообщении.

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По количеству вакансий с начала большой войны рынок труда восстановился на 93%.

Согласно опубликованным данным, в январе 2024 года работодатели опубликовали более 91 тыс. вакансий, что на 6% меньше, чем в декабре 2023 года, и на 7% меньше, чем в январе 2022 года, но примерно в 11 раз больше, чем в марте 2022 года.

work.ua

Если сравнить с довоенными показателями, больше всего выросло количество вакансий в Закарпатской (на 55%), Ивано-Франковской (46%), Хмельницкой (25%), Львовской (23%), Винницкой (20%), Ровенской (18%) и Черновицкой (16%) областях.

Областями-лидерами по абсолютному количеству предложений работы по-прежнему остаются Киевская (30,9 тыс. вакансий), Львовская (почти 8,5 тыс.), Днепропетровская (8,45 тыс.), Одесская (5 752) и Харьковская (3 347) области. В этих областях сосредоточено 63% всех вакансий.

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