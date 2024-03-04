Бельгия готова профинансировать украинские оборонные нужды прибылью от росактивов

Бельгия задекларировала 1,7 млрд евро прибыли от замороженных российских активов. Эти средства частично распределены на поддержку украинских беженцев и страна готова профинансировать украинские потребности, в том числе оборонные, частью этой прибыли.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Бельгия задекларировала, что получила в бюджет 1,7 млрд евро прибыли от российских активов. Частично эти средства распределены на поддержку украинских беженцев в ЕС. Частично Бельгия готова профинансировать украинские потребности, в том числе оборонные", — заявил он.

Шмыгаль отметил, что Бельгия готова совместно с партнерами рассматривать возможность конфискации российских активов и передачи их Украине. В течение этого года эти механизмы будут проработаны.

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Напомним:

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в среду публично выступил против позиции министра финансов США Джанет Йеллен по конфискации замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7).

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

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Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что любой план по конфискации или монетизации 282 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины не может рассматриваться как замена срочно необходимой помощи, задержанной в Конгрессе.