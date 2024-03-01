Конфискация росактивов не может рассматриваться как замена финпомощи США Украине - Минфин США

Любой план конфискации или монетизации 282 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины не может рассматриваться как замена срочно необходимой помощи, которая была задержана в Конгрессе.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Bloomberg.

"Я не вижу реальной замены выделения Конгрессом Украине помощи, в которой она нуждается в этом году. Я не думаю, что кто-то сможет восполнить этот пробел", — сказала она.

Хотя ЕС предложил Украине "очень значительное финансирование", а Япония также внесла свой вклад, "общая сумма кажется недостаточной", сказала Еллен. Эти средства могут помочь стране справиться с ситуацией в ближайшем будущем, пока Киев ожидает более комплексную помощь, отметила она.

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Напомним:

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в среду публично выступил против позиции министра финансов США Джанет Йеллен по конфискации замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7).

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

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Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.