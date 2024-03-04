РФ сократит добычу и экспорт нефти почти на 500 тысяч баррелей в день

Во втором квартале Россия сократит добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в день.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова вице-премьер-министра России Александра Новака.

"Россия сократит добычу и экспорт нефти еще на 471 000 баррелей в сутки (б/с) во втором квартале по согласованию с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, заявил в воскресенье вице-премьер-министр России Александр Новак", — пишет агентство.

Россия планирует постепенно смягчать сокращение экспорта. В апреле она сократит добычу еще на 350 000 баррелей в сутки, а экспорт - на 121 000 баррелей в сутки. В мае дополнительное сокращение добычи составит еще 400 тысяч баррелей в сутки, а экспорт - 71 тысячу баррелей в сутки.

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Напомним:

Россия вошла в третий год войны с Украиной с беспрецедентным количеством денег. Все благодаря рекордным продажам сырой нефти в Индию в прошлом году, которые достигли 37 миллиардов долларов США.

Из-за санкционной политики США в России возникли трудности с продажей ключевого тихоокеанского сорта нефти Sokol в Индию.

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Индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки российской нефти из-за санкционной политики США, что заставляет их искать альтернативные варианты поставок.