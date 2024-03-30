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Аварийные отключения электроэнергии отменены в шести областях

Суббота, 30 марта 2024, 14:00 - Владимир Туник-Фриз

Аварийные отключения электроэнергии отменили сразу в шести областях, с ограничениями остается Харьковщина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. 

В частности, аварийные отключения электроснабжения отменены в:

Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

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Сложная ситуация остается в Харьковской области, где обесточенными остаются более 18 тыс домохозяйств. В Харькове сетевые ограничения применены для 120 тыс абонентов.

Напомним:

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов обнародовал обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 1 по 7 апреля. 

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Сейчас электропитание Харькова происходит силами других регионов, а на восстановление теплоцентрали понадобятся годы.

Экономическая правда

электроэнергия энергетика война
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