"Укренерго" застосовує аварійні відключення світла ще у трьох областях

Диспетчерський центр "Укренерго" змушений застосувати графіки аварійних відключень на період вечірнього максимуму споживання у Сумській, Полтавській та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

При цьому аварійні відключення вже застосовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.

"Основна причина - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції.

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Продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та в Кривому Розі", - йдеться у повідомленні.

Споживачів в інших регіонах також закликали споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо:

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Диспетчерський центр "Укренерго" застосував екстрені відключення у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Все через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі.

Економічна правда