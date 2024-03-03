Экспорт из Турции в РФ упал на 33% за год, на фоне санкционного давления

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Экспорт Турции в Россию в феврале упал на 33% в годовом исчислении до 670 млн долл в феврале 2024 года, относительно 1,1 млрд долл в феврале 2023 года.

Об этом сообщает Reuters.

Возможные санкции со стороны США против финансовых фирм, которые ведут бизнес в РФ замедлили как экспорт в Россию, так и импорт, в частности нефти.

Импорт из России упал на 36,65% до 1,3 млрд долл с 2 млрд долл в феврале 2023 года.

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Напомним:

Из-за санкций экономика РФ потеряла 170 миллиардов долларов потенциального экспорта.

Зависимость российской экономики от военных расходов достигла такого уровня, что она не может позволить себе ни выиграть, ни проиграть войну.

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