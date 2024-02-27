Через санкції економіка РФ втратила 170 мільярдів доларів потенційоного експорту

Два роки після початку війни економіка Росії стабілізувалася, але війна і санкції все ж таки істотно вплинули на її розвиток: РФ недоотримала 170 мільярдів доларів потенційного експорту.

Про це пише видання Financial Times.

"Через два роки після початку війни економіка Росії, схоже, стабілізувалася, чому сприяють майже 10 відсотків ВВП, виділених на фіскальні стимули, пов'язані з війною, і небажання країн коаліції припинити купувати російську нафту і газ. За оцінками російського урядового статистичного агентства, зростання ВВП у 2023 році становитиме 3,6% після помірного скорочення у 2022 році", - пише FT.

Але навіть якщо вплив санкцій виявився не таким катастрофічним, як передбачалося спочатку, Росія втратила через них близько 170 мільярдів доларів експорту. РФ зазнала набагато слабшого зростання порівняно з іншими експортерами сировини, і її середньострокові перспективи є похмурими, пише видання.

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Нагадаємо:

Залежність російської економіки від військових витрат досягла такого рівня, що вона не може дозволити собі ні виграти, ні програти війну.

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