Російська економіка не може дозволити собі закінчити війну - The Conversation

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Залежність російської економіки від військових витрат досягла такого рівня, що вона не може дозволити собі ні виграти, ні програти війну.

Про це йдеться в матеріалі старшого викладача економіки в Ланкастерському університеті Рено Фукарта для the Conversation.

За даними російського уряду, у третьому кварталі 2023 року ВВП Росії зріс на 5,5% у річному обчисленні.

МВФ очікує, що цього року зростання ВВП Росії становитиме 2,6%. Це значно більше, ніж у Великобританії (0,6%) та ЄС (0,9%). Аналогічно, дефіцит бюджету Росії (сума, яку уряд повинен позичити) залишиться на рівні нижче 1% ВВП, порівняно з 5,1% у Великій Британії та 2,8% в ЄС.

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Але більша частина цього зростання зумовлена гігантськими військовими витратами країни, каже Фукарт.

Державні витрати Росії перебувають на безпрецедентному рівні, і близько 40% державного бюджету витрачається на війну. Очікується, що загальні військові витрати сягнули понад 10% ВВП у 2023 році (у Великій Британії цей показник становить 2,3%).

Цього року Кремль планує витратити на оборону рекордні 36,6 трлн рублів, або 386 млрд дол.

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При цьому, у разі, якщо Росія переможе у війні, витрати на відновлення і підтримку безпеки в завойованій Україні були б занадто великими, а ізоляція Росії не дозволило б економіці розвиватись.

Затяжна патова ситуація може бути єдиним рішенням для Росії, щоб уникнути повного економічного колапсу. Трансформувавши невелику промисловість, яка була змушена зосередитися на військових зусиллях, і маючи проблему нестачі робочої сили, яка погіршилася через сотні тисяч жертв війни і масовий відтік мізків, країна буде намагатися знайти новий напрямок розвитку.

Російський режим не має жодного стимулу закінчувати війну і мати справу з такою економічною реальністю. Тому він не може дозволити собі виграти війну, але й не може дозволити собі програти її. Його економіка зараз повністю орієнтована на продовження тривалого і дедалі смертоноснішого конфлікту, каже Рено Фукарт.

Економічна правда





