Уже шесть новых украинских производителей стали поставщиками вещевого имущества для ВСУ
С начала работы "Государственного оператора тыла" (ГОТ) шесть новых украинских производителей стали поставщиками вещевого имущества для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что это стало возможным благодаря активной работе ДОТ с рынком, разъяснению специфики государственных закупок и четкого алгоритма действий по построению процессов.
"Доля украинских производителей, поставляющих тыловые товары для Вооруженных Сил Украины, растет. Все чаще победителями тендеров становятся средние и малые производители, особенно это касается закупок вещевого имущества. Мы продолжим работу, направленную на увеличение доли украинского производителя в наших закупках за счет лучшего планирования и заключение долгосрочных контрактов", - отметил генеральный директор "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов.
Всего с декабря прошлого года ГОТ заключил 87 договоров на поставку вещевого имущества на сумму 6,4 миллиарда гривен.
Напомним:
Государственный оператор тыла заключил договоры на поставку бутылочной воды Вооруженным силам Украины. Благодаря конкуренции за квартал удастся сэкономить 233 млн гривен.
Генеральный директор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил, что предельные цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах.