Уже шесть новых украинских производителей стали поставщиками вещевого имущества для ВСУ

С начала работы "Государственного оператора тыла" (ГОТ) шесть новых украинских производителей стали поставщиками вещевого имущества для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что это стало возможным благодаря активной работе ДОТ с рынком, разъяснению специфики государственных закупок и четкого алгоритма действий по построению процессов.

"Доля украинских производителей, поставляющих тыловые товары для Вооруженных Сил Украины, растет. Все чаще победителями тендеров становятся средние и малые производители, особенно это касается закупок вещевого имущества. Мы продолжим работу, направленную на увеличение доли украинского производителя в наших закупках за счет лучшего планирования и заключение долгосрочных контрактов", - отметил генеральный директор "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов.

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Всего с декабря прошлого года ГОТ заключил 87 договоров на поставку вещевого имущества на сумму 6,4 миллиарда гривен.

Напомним:

Государственный оператор тыла заключил договоры на поставку бутылочной воды Вооруженным силам Украины. Благодаря конкуренции за квартал удастся сэкономить 233 млн гривен.

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Генеральный директор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил, что предельные цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах.