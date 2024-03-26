ГОТ заключил договоры по поставке воды для ВСУ почти на 40% дешевле

Государственный оператор тыла заключил договоры на поставку бутылочной воды Вооруженным силам Украины. Благодаря конкуренции за квартал удастся сэкономить 233 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГОТ.

Так, победителями тендеров стали ЧАО "Оболонь" и ООО "Аквапласт". С ними заключены договоры на 410 млн грн.

"Закупка состоялась в системе Prozorro. Благодаря конкуренции удалось закупить воду в среднем по 3,46 грн за литр, что на 39% дешевле, чем в договорах до начала работы DOT. За квартал экономия составит более 233 млн грн", - говорится в сообщении.

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Срок действия договоров - 3 месяца. Поставка начнется с 1 апреля.

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Напомним:

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Генеральный директор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил, что предельные цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах.