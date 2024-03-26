У лютому "Укрнафта" видобула на 10% більше газу

ПАТ "Укрнафта" у лютому 2024 року порівняно із лютим минулого року видобула нафти на 0,09% більше - 110,3 тисячі тонн, а газу на 10,7% більше - 92,1 млн кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У лютому 2024 року "Укрнафта" видобула 110,3 тис. тонн нафти та 92,1 млн кубометрів газу, чим перевищила показники видобутку лютого минулого року. У лютому 2023 було видобуто 110,2 тис. тонн нафти та 83,2 млн кубометрів газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Укрнафта" продовжує буріння нових свердловини, інтенсифікацію видобутку на родовищах та переоснащення застарілого устаткування на обладнання, що відповідає вимогам стандартів API.

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