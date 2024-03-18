З початку року банки видали іпотек "єОселя" на 3 мільярди
З початку року за державною програмою іпотек "єОселя" українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку на 3 мільярди гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Загалом від початку дії програми іпотеки вже отримали 8 160 родин на 12,5 млрд грн. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.
За даними Мінекономіки, з початку року майже 1 000 з оформлених іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 174 кредити - педагоги та науковці, 140 - медики.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 214 кредитів на 356 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 122 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 10 медиків та 7 науковців;
- кредити під 7% отримали 48 українців без власного житла, 4 ВПО та 5 ветеранів.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (171) та у забудовника (37). Ще 6 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.
Лідерами за кількістю виданих кредитів стали:
- Київська область - 55;
- Київ - 41;
- Одеська область - 16;
- Львівська область - 13;
- Рівненська область - 10.
Нагадуємо:
У лютому до програми "єОселя" долучилися ще п’ять забудовників, загальна кількість яких вже становить 27 у 13 областях.