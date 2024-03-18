З початку року банки видали іпотек "єОселя" на 3 мільярди

З початку року за державною програмою іпотек "єОселя" українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку на 3 мільярди гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом від початку дії програми іпотеки вже отримали 8 160 родин на 12,5 млрд грн. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

За даними Мінекономіки, з початку року майже 1 000 з оформлених іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 174 кредити - педагоги та науковці, 140 - медики.

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Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 214 кредитів на 356 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 122 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 10 медиків та 7 науковців;

кредити під 7% отримали 48 українців без власного житла, 4 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (171) та у забудовника (37). Ще 6 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.

Лідерами за кількістю виданих кредитів стали:

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Київська область - 55;

Київ - 41;

Одеська область - 16;

Львівська область - 13;

Рівненська область - 10.

Мінекономіки

Нагадуємо:

У лютому до програми "єОселя" долучилися ще п’ять забудовників, загальна кількість яких вже становить 27 у 13 областях.