"Укрнафта" начала ребрендинг сети АЗС Glusco
ПАО "Укрнафта" начало ребрендинг автозаправочных комплексов Glusco, которые получила в управление по решению Кабмина.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
На 83 АЗС сети уже начали принимать топливные карты NAFTAКартка и талоны "Укрнафты".
В ближайшее время там заработают и остальные сервисы компании, в частности - мобильное приложение.
Ребрендинг АЗС Glusco планируется завершить уже в апреле.
"Государство будет получать 90% чистой прибыли (10% - вознаграждение за управление). Гарантийный ежемесячный минимальный платеж, который будет платить "Укрнафта" (за управление сетью Glusco - ЭП) независимо от прибыли, составляет 7 млн грн", - напомнили в компании.
Напомним:
В сентябре Кабинет министров определил "Укрнафту" управляющим активов компании Glusco.
ПАО "Укрнафта" осталась управляющим арестованных активов Glusco, которую связывали с Виктором Медведчуком, и активами российской "Татнефти", заплатив 21 млн грн в качестве гарантированных платежей.
Антимонопольный комитет предоставил ПАО "Укрнафта" разрешение на концентрацию активов арестованных АЗС Glusco.