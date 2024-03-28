"Укрнафта" начала ребрендинг сети АЗС Glusco

ПАО "Укрнафта" начало ребрендинг автозаправочных комплексов Glusco, которые получила в управление по решению Кабмина.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На 83 АЗС сети уже начали принимать топливные карты NAFTAКартка и талоны "Укрнафты".

В ближайшее время там заработают и остальные сервисы компании, в частности - мобильное приложение.

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Ребрендинг АЗС Glusco планируется завершить уже в апреле.

"Государство будет получать 90% чистой прибыли (10% - вознаграждение за управление). Гарантийный ежемесячный минимальный платеж, который будет платить "Укрнафта" (за управление сетью Glusco - ЭП) независимо от прибыли, составляет 7 млн грн", - напомнили в компании.

Напомним:

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В сентябре Кабинет министров определил "Укрнафту" управляющим активов компании Glusco.

ПАО "Укрнафта" осталась управляющим арестованных активов Glusco, которую связывали с Виктором Медведчуком, и активами российской "Татнефти", заплатив 21 млн грн в качестве гарантированных платежей.

Антимонопольный комитет предоставил ПАО "Укрнафта" разрешение на концентрацию активов арестованных АЗС Glusco.