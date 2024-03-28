Удары по российским НПЗ: Росстат зафиксировал обвал производства бензина

После серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, парализовавших работу крупных предприятий "Роснефти" и "Лукойла", выпуск автомобильного бензина в стране упал на 7,4%.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Согласно данным Росстата, за неделю, которая завершилась 24 марта, выпуск автомобильного бензина в стране упал на 7,4% и составил 754,6 тыс тонн.

"Неделей ранее в России было произведено 815,3 тыс тонн бензина, за неделю с 4 по 10 марта - 838,9 тыс тонн. Таким образом, за три недели экономика потеряла 10,1% производства бензина. Выпуск дизельного топлива за тот же период просел на 3,9%, до 1,648 млн тонн", - говорится в сообщении.

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Кроме того, из-за угрозы дефицита топлива Россия начала переговоры с Беларусью об импорте бензина. В целом сейчас простаивают 14% мощностей первичной переработки нефти на российских НПЗ, из них почти 10% приходится на заводы, которые производят автобензин и дизтопливо для внутреннего рынка.

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Напомним:

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Соединенные Штаты Америки попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать "месть" со стороны России.

В результате ударов украинских беспилотников по российским НПЗ около 600 тыс баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя.