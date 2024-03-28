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Dell за год уволила 13 тысяч сотрудников

Четверг, 28 марта 2024, 09:37 - Игорь Пилипив

Американская Dell Technologies в течение последнего финансового года сократила 13 тыс сотрудников, что является более резким сокращением штата, чем было объявлено изначально.

Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас в компании работает около 120 тыс сотрудников во всем мире. В Dell отметили, что работают над расширением возможностей для своих сотрудников и привлечь, развить и удержать таланты.

Одной из главных причин сокращения являются слабые продажи персональных компьютеров. По словам аналитика Джин Хо, этот шаг обеспечит скромный леверидж, а рост продаж ПК или инфраструктуры не связанной с искусственным интеллектом может принести лучшие прибыли. 

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Добавляется, что Dell известна своим бизнесом с ПК, в прошлом году привлекла внимание инвесторов благодаря всплеску интереса к ее мощным серверам, необходимым для выполнения рабочих нагрузок ИИ. 

Напомним:

Американская Dell Technologies, столкнувшись с падением спроса на персональные компьютеры, сократит около 6650 сотрудников, став последней технологической компанией, которая объявила об увольнении тысяч сотрудников.

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Акции производителя компьютерной техники Dell на премаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 21,59%, до 115,1 долл, после публикации квартального отчета.

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