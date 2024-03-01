Акції Dell зросли на понад 20% після квартального звіту на тлі інтересу до ШІ

Акції виробника комп'ютерної техніки Dell на премаркеті на Нью-Йоркській фондовій біржі зросли на 21,59%, до 115,1 дол, після публікації квартального звіту.

Про це пише Bloomberg.

Акції компанії зросли на 21% на премаркеті у п'ятницю. Якщо зростання збережеться, воно стане найбільшим для Dell з 1 вересня. За останні 12 місяців акції компанії зросли більш ніж удвічі, зазначаэ Идщщьиукпю

"Відома своїм комп'ютерним бізнесом, Dell привернула увагу інвесторів за останній рік завдяки сплеску інтересу до потужних серверів, необхідних для запуску робочих навантажень ШІ.

Реклама:

Інфраструктурний підрозділ компанії у четвертому фінансовому кварталі отримав дохід у розмірі 9,33 млрд дол, що перевершило всі прогнози", - пише агентство.

Послідовне збільшення продажів у порівнянні з попереднім періодом було "зумовлене в першу чергу серверами, оптимізованими для ШІ", повідомила Dell.

"Ми тільки почали торкатися можливостей ШІ, які відкриваються перед нами, і ми вважаємо, що Dell займає унікальну позицію з нашим широким портфоліо, щоб допомогти клієнтам створювати рішення GenAI, які відповідають вимогам продуктивності, вартості та безпеки", - сказав головний операційний директор компанії Джефф Кларк.

Реклама:

За його словами, на початок лютого портфель замовлень на сервери ШІ сягнув 2,9 млрд доларів.

За квартал Dell поставив серверів на 800 млн дол, додав Кларк.

У поточному фінансовому році Dell прогнозує виручку на рівні 91-95 млрд дол. Аналітики в середньому очікують 92,1 млрд дол, зазначає Bloomberg.

Економічна правда