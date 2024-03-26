В "Укрэнерго" рассказали, когда могут смягчить графики отключений света в Харькове

Энергетики поэтапно восстанавливают энергопитание Харькова. Запитана вся критическая инфраструктура города, появился свет в домах горожан. При этом смягчить графики отключений, что сейчас действуют в Харькове, возможно, удастся на выходных.

Об этом на брифинге заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кудрицкий пояснил, что такая возможность может появиться благодаря снижению потребления из-за значительного потепления, которое прогнозируется в субботу-воскресенье.

А восстановление энергоснабжения города в полном объеме может занять от одной до двух недель, при отсутствии новых массированных атак, заявил он.

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По его словам, разрушения были бы минимум вдвое больше, если бы не определенные инженерные решения, которые приняли для защиты критических элементов на энергообъектах. Система комплексной защиты будет наращиваться и дальше, добавил Кудрицкий.

"Укрэнерго" сейчас имеет достаточное количество оборудования, ремонтных бригад, специализированной техники и материалов. В этом ситуация значительно отличается от прошлого отопительного сезона, когда оборудование было в дефиците. Единственный сдерживающий фактор - это определенное время, которое нужно для того, чтобы осуществить все ремонтные работы", - сказал руководитель "Укрэнерго".

При этом, по его словам, оценка ущерба, нанесенного энергосистеме во время ракетных и дроновых атак, еще продолжается.

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"Но уже точно можно сказать, что это - десятки миллионов гривен для подстанций "Укрэнерго" и сотни миллионов гривен для электростанций.

Важным источником финансирования может стать международная помощь. В прошлом году "Укрэнерго" удалось аккумулировать для восстановления более 1 млрд евро поддержки от западных партнеров", - добавили в "Укрэнерго".

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Экономическая правда