В "Укрэнерго" рассказали, когда могут смягчить графики отключений света в Харькове
Энергетики поэтапно восстанавливают энергопитание Харькова. Запитана вся критическая инфраструктура города, появился свет в домах горожан. При этом смягчить графики отключений, что сейчас действуют в Харькове, возможно, удастся на выходных.
Об этом на брифинге заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Кудрицкий пояснил, что такая возможность может появиться благодаря снижению потребления из-за значительного потепления, которое прогнозируется в субботу-воскресенье.
А восстановление энергоснабжения города в полном объеме может занять от одной до двух недель, при отсутствии новых массированных атак, заявил он.
По его словам, разрушения были бы минимум вдвое больше, если бы не определенные инженерные решения, которые приняли для защиты критических элементов на энергообъектах. Система комплексной защиты будет наращиваться и дальше, добавил Кудрицкий.
"Укрэнерго" сейчас имеет достаточное количество оборудования, ремонтных бригад, специализированной техники и материалов. В этом ситуация значительно отличается от прошлого отопительного сезона, когда оборудование было в дефиците. Единственный сдерживающий фактор - это определенное время, которое нужно для того, чтобы осуществить все ремонтные работы", - сказал руководитель "Укрэнерго".
При этом, по его словам, оценка ущерба, нанесенного энергосистеме во время ракетных и дроновых атак, еще продолжается.
"Но уже точно можно сказать, что это - десятки миллионов гривен для подстанций "Укрэнерго" и сотни миллионов гривен для электростанций.
Важным источником финансирования может стать международная помощь. В прошлом году "Укрэнерго" удалось аккумулировать для восстановления более 1 млрд евро поддержки от западных партнеров", - добавили в "Укрэнерго".
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Экономическая правда