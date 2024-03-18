Владелец брендов Reserved и Sinsay отвергает обвинения в фиктивном выходе из РФ

Польский производитель одежды LPP Group (владелец брендов Reserved, Cropp, Sinsay, House и Mohito) опровергает обвинения исследовательского агентства Hindenburg Research о якобы продолжении деятельности в России.

Об этом говорится в заявлении компании на фоне обвинений, что выход ритейлера LPP с рынка РФ только фейк.

"С целью поддержания стабильности компании и безопасности ее сотрудников, российский бизнес был продан в 2022 году покупателю, который не связан с LPP Group. С момента принятия решения о продаже активов российской компании ни LPP, ни лица из правления компании не планировали и не планируют возвращаться к работе на этом рынке", - говорится в заявлении.

Генеральный директор LPP Марек Пехоцкий назвал претензии Hindenburg Research "ложными" и заявил, что они являются попыткой манипулировать и "нанести вред не только компании и сотрудникам, но и инвесторам и деловым партнерам, продиктованные лишь желанием получить прибыль".

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Так, согласно договору купли-продажи, заключенного в 2022 году, российская компания реализует на территории России товары, в том числе приобретенные в так называемый переходный период.

В пресс-службе польской компании отметили, что оплата за продажу компании, включая дебиторскую задолженность от магазинов на сумму 601 млн злотых, была разделена на транши. Переходный период, как ожидается, продлится максимум до конца 2026 года, впрочем, это никак не означает, что LPP продолжает торговлю в России.

Согласно условиям соглашения, в течение переходного периода LPP была обязана поставлять товары закупочным агентам инвестора (компаниям FGT и AFIE), которые не связаны с LPP и действуют полностью независимо.

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Напомним:

Акции польского ритейлера LPP (бренды Reserved, Cropp и Sinsay) упали на более чем 35% после публикации отчета Hindenburg Research, в котором LPP обвинили в том, что он фиктивно продал бизнес в РФ и мог сохранить контроль над предприятиями в стране. LPP назвал отчет дезинформационной атакой.