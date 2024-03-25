Криптогигант Binance заявил о поиске нового покупателя российского бизнеса: причина

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Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила, что ведет переговоры с несколькими площадками о продаже своего российского бизнеса и ищет нового покупателя вместо CommEX, которая объявила о намерении прекратить свою работу.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на заявление криптобиржи.

В Binance объяснили, что у CommEX, которая объявила о намерении прекратить свою работу, нет возможности выполнить обязательства по соглашению, заключенному в сентябре 2023 года.

Binance сообщила, что она в курсе намерения CommEX прекратить работу. Криптобиржа подчеркнула, что это решение CommEX не влияет на ее обязательства перед российскими пользователями, их цифровые активы остаются в безопасности.

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"Наше решение уйти с российского рынка остается неизменным, и в настоящее время мы ведем переговоры с несколькими поставщиками услуг по поводу продажи нашего российского бизнеса.

Мы планируем окончательно свернуть все обменные услуги и бизнес-операции Binance в России, приложив все возможные усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу для пользователей во время этого перехода", - говорится в заявлении Binance.

CommEX 25 марта заявила о намерении прекратить свою работу. С этого дня платформа начинает постепенно завершать операции, запретит регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance.

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Окончательно завершить работу CommEX планирует с 10 мая. Площадка заявила, что решение о закрытии она приняла "после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов".

Напомним:

В сентябре 2023 года Binance объявила, что заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.

Финансовые подробности сделки не разглашались. Сообщалось, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России.

В августе 2023 года сообщалось, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance переоценивает свой российский бизнес, включая возможность полного выхода из некогда важного рынка, который превратился в головную боль.

Экономическая правда