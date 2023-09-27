Криптогигант Binance продает бизнес и полностью уходит из России

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Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила, что заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.

Об этом говорится в заявлении криптобиржи.

"С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены", - говорится в сообщении.

"Глядя в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований", - заявил директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман.

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"Во время организованной и последовательной миграции пользователей Binance совместно с CommEX примут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX. Новые пользователи, которые прошли процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX", - пояснили в бирже.

Отмечается, что в течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и другие бизнес-направления в России.

Финансовые подробности сделки не разглашаются. При этом в рамках этой сделки Binance полностью прекращает свою деятельность в России.

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"В рамках этой сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе", - пояснили в Binance.

Напомним:

В августе сообщалось, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance переоценивает свой российский бизнес, включая возможность полного выхода из некогда важного рынка, который превратился в головную боль.

Экономическая правда