Криптогигант Binance рассматривает возможность полного выхода из России

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Крупнейшая в мире криптобиржа Binance переоценивает свой российский бизнес, включая возможность полного выхода с некогда важного рынка, который превратился в головную боль.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Рассматриваются все варианты, включая полный выход", - заявил представитель компании в интервью газете.

На прошлой неделе WSJ сообщила, что Binance помогает россиянам выводить деньги за границу - несмотря на то, что в прошлом году компания заявила, что прекратила работу в стране, выполняет требования западных санкций и ограничила торговлю на своей платформе в России. Позже Binance ограничила P2P-торговлю с участием российских банков, попавших под санкции.

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Binance оказался в центре давления в США, которое включает судебные иски от регуляторов рынка ценных бумаг, а также критику со стороны таких политиков, как сенатор Элизабет Уоррен.

Binance признала предыдущие нарушения, но заявила, что изменила свои подходы и серьезно относится к соблюдению правил. Ранее в этом году компания наняла Ноа Перлмана, бывшего руководителя Morgan Stanley, на должность руководителя отдела комплаенса.

В понедельник Binance решила еще больше ограничить свой российский сервис P2P-торговли, сообщив пользователям в России, что они не могут обменивать цифровые токены на другую валюту, кроме рублей, как показало сообщение, с которым ознакомилась WSJ.

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Экономическая правда