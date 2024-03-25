Общественные организации призвали Кабмин сохранить список "международных спонсоров войны" - заявление

Общественные организации, которые входят в глобальную коалицию B4Ukraine, обратились к правительству с призывом сохранить и усовершенствовать список "международных спонсоров войны" от НАПК.

Об этом говорится в заявлении объединений, которое есть в распоряжении ЭП.

Члены B4Ukraine (Бизнес для Украины) выразили обеспокоенность последними новостями о ликвидации списка "международных спонсоров войны", которым руководит НАПК, а также других жизненно важных баз данных, касающихся западных инструментов и компонентов, которые Россия использует для производства оружия.

"Этот список стал важным инструментом в наших усилиях способствовать выходу ответственного бизнеса из России, тем самым минимизируя способность России продолжать милитаризацию и наносить дальнейшие страдания украинскому народу", - говорится в заявлении.

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Общественные организации отмечают, что список "спонсоров войны" был особенно полезным для усиления репутационного давления на компании, которые все еще работают в России, подчеркивая их постоянное присутствие и налоговые взносы в милитаризованный бюджет России. Мы использовали его во время сотрудничества с более чем 180 транснациональными компаниями и в наших разговорах с несколькими правительствами.

"Мы понимаем серьезное дипломатическое давление, с которым сталкивается украинское правительство по отношению к своим партнерам, включая страны G7, чьи предприятия попали в список. В то же время отбросить этот список сейчас было бы недальновидно и подорвало бы два года усилий, направленных на снижение способности России вести эту агрессивную войну", - добавили организации.

Также подписанты отметили, что этот список имеет потенциал для использования, чтобы создать наиболее выгодную для Украины структуру будущих репараций и налогов на сверхприбыль компаний, которые наживаются на страданиях украинского народа.

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"Поэтому, несмотря на существующее давление со стороны правительств-партнеров, мы призываем вас сохранить инструмент и изучить все возможные варианты, такие как срочный пересмотр его методологии и создание межведомственной и правовой базы, которая помогла бы его укрепить", - резюмировали организации.

Напомним:

Кабинет Министров после обращений от стран-партнеров решил отказаться от списка "Международные спонсоры войны" на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Украина закрывает список "международных спонсоров войны" от НАПК после негативной реакции со стороны таких стран, как Китай и Франция.