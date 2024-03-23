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На Харківщині залишаються без світла до 275 тисяч абонентів

Субота, 23 березня 2024, 11:18 - Володимир Тунік-Фриз

У Харкові та області без світла залишаються 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові та області відновили постачання електроенергії до більшості споживачів.

Ще вчора, 22 березня Олег Синєгубов повідомляв, що Харків був фактично повністю без світла.

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Сьогодні було відновлено постачання електроенергії до 440 тис споживачів. При цьому, без світла залишаються 275 тис абонентів.

Нагадаємо:

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ракетна атака росіян зранку 22 березня була здійснена по різних регіонах України - по ТЕС і ГЕС, а також по магістральних підстанціях, якими управляє "Укренерго".

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Харків електроенергія
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