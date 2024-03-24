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У Харкові введено погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів

Неділя, 24 березня 2024, 11:37 - Володимир Тунік-Фриз

У Харкові залишається надскладна енергетична ситуація, яка не дозволяє заживити одразу усіх споживачів, тому у місті веденні погодинні обмеження електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Значні пошкодження енергетичної інфраструктури не дозволяють заживити усіх абонентів одночасно. 

23 лютого ЕП повідомляла, що у Харкові сильні пошкодження генеруючої інфраструктури, що значно ускладнює процес відновлення.

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При цьому, у місті вдалось відновити електропостачання до критичної інфраструктури.

Задля забезпечення доступу до електроенергії усіх споживачів, у місті введено погодинні обмеження електроенергії для близько 200 тис абонентів.

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Нагадаємо:

Через пошкодження ДніпроГЕС було втрачено 20% регулюючих потужностей Укргідроенерго. Оцінки збитків тривають.

Харків війна енергетика
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Економічна правда
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