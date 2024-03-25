В Харькове возобновили работу метрополитена

В Харькове после масштабной атаки россиян на энергосистему города 22 марта удалось запустить работу метро.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Наши энергетики сделали, казалось бы, невероятное и у нас появилась возможность запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут", - отметил Терехов.

Ранее сообщалось, что в городе из-за обстрелов были уничтожены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции. В Харькове остается самая сложная энергетическая ситуация.

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Напомним:

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ракетная атака россиян утром 22 марта была осуществлена по разным регионам Украины - по ТЭС и ГЭС, а также по магистральным подстанциям, которыми управляет "Укрэнерго".

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23 марта в Харькове и области без света оставались 275 тысяч потребителей, при этом, восстановили электроснабжение у 440 тысяч потребителей.

24 марта в Харькове ввели почасовые ограничения электроэнергии для 200 тысяч абонентов.