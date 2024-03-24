В Харькове разрушены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции - Терехов

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В Харькове остается самая сложная энергетическая ситуация. В городе из-за обстрелов были уничтожены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Точную дату полного восстановления электроснабжения во всем месте сообщить невозможно.

Энергетики не могут подать стабильное энергоснабжение по всему городу.

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Примерно в 40% домов харьковчан возобновили поставки электроэнергии. При этом, отопление восстановлено в 60% домов, а вода работает почти во все.

В городе применяются графики стабилизационных отключений.

Напомним:

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Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ракетная атака россиян утром 22 марта была осуществлена по разным регионам Украины - по ТЭС и ГЭС, а также по магистральным подстанциям, которыми управляет "Укрэнерго".

23 марта в Харькове и области без света оставались 275 тысяч потребителей, при этом, восстановили электроснабжение у 440 тысяч потребителей.

24 марта в Харькове ввели почасовые ограничения электроэнергии для 200 тысяч абонентов.