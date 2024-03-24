В Одессе полностью восстановили поставки света
Воскресенье, 24 марта 2024, 15:43
В Одессе удалось оживить все дома после атаки россиян на энергетику.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
По состоянию на 12:00 энергетикам ДТЭК удалось запитать все семьи Одессы.
При этом, в компании отмечают, что в случае увеличения потребления, возможны дополнительные ограничения в виде применения графиков стабилизационных отключений света.
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При этом, ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.
Напомним:
22 марта в Одессе и Одесском районе вынужденно применяли экстренные отключения электроэнергии.
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В Харькове остается сложнейшая энергетическая ситуация, которая не позволяет запитать сразу всех потребителей, поэтому в городе ведутся почасовые ограничения электроэнергии.
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