В Одессе полностью восстановили поставки света

В Одессе удалось оживить все дома после атаки россиян на энергетику.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

По состоянию на 12:00 энергетикам ДТЭК удалось запитать все семьи Одессы.

При этом, в компании отмечают, что в случае увеличения потребления, возможны дополнительные ограничения в виде применения графиков стабилизационных отключений света.

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При этом, ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.

Напомним:

22 марта в Одессе и Одесском районе вынужденно применяли экстренные отключения электроэнергии.

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В Харькове остается сложнейшая энергетическая ситуация, которая не позволяет запитать сразу всех потребителей, поэтому в городе ведутся почасовые ограничения электроэнергии.