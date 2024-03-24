X Илона Маска все еще не смог составить конкуренцию YouTube и Tik Tok

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Соцсеть X (бывший Twitter) миллиардера Илона Маска все еще не смогла переманить к себе контент-мейкеров, несмотря на значительные усилия.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Несмотря на продвижение платформы, многие создатели говорят, что X все еще далек от того, чтобы стать для них основным источником дохода.

Через два месяца после того, как Илон Маск приобрел Twitter, миллиардер провел видеозвонок с несколькими креаторами, ища совета, как сделать его платформу лучше для них, и спрашивая, как YouTube привлекает креаторов.

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В ответ некоторые из креаторов назвали слаженную систему монетизации контента на YouTube.

Маск пообещал большие выплаты авторам на X, стремясь сделать платформу достойным конкурентом таких сайтов, как YouTube от Google и TikTok от ByteDance, где вирусный контент авторов привлекает внимание зрителей и рекламодателей.

С этого времени прошло более двух лет.

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В 2023 году X запустила программу распределения доходов от рекламы как ключевую часть своих усилий по привлечению авторов.

Однако, согласно опросам и интервью с авторами и маркетологами, которые с ними работают, X все еще значительно отстает от таких платформ, как YouTube, TikTok и Instagram от Meta Platforms.

Некоторые авторы выражают обеспокоенность относительно состояния рекламного бизнеса X как препятствия для попыток платформы привлечь их к себе, тогда как другие жалуются на непоследовательность выплат.

Напомним:

Миллиардер Илон Маск 17 марта опубликовал открытый код чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) Grok, что стало еще одним шагом одного из самых богатых предпринимателей мира в борьбе за контроль над будущим ИИ.

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, строит сеть из сотен спутников-шпионов по засекреченному контракту с разведывательным агентством США.