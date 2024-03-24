В Харькове введены почасовые ограничения электроэнергии для 200 тысяч абонентов

В Харькове остается сложнейшая энергетическая ситуация, которая не позволяет запитать сразу всех потребителей, поэтому в городе введены почасовые ограничения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Значительные повреждения энергетической инфраструктуры не позволяют запитать всех абонентов одновременно.

Реклама:

23 февраля ЭП сообщала , что в Харькове сильные повреждения генерирующей инфраструктуры, что значительно усложняет процесс восстановления.

При этом, в городе удалось восстановить электроснабжение к критической инфраструктуре.

Для обеспечения доступа к электроэнергии всех потребителей, в городе введены почасовые ограничения электроэнергии для около 200 тыс абонентов.

Реклама:

Читайте также: Путин снова хочет погрузить Украину в темноту. Какие потери понесла энергетика из-за крупнейшей за все время атаки?

Напомним: