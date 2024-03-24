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В Харькове введены почасовые ограничения электроэнергии для 200 тысяч абонентов

Воскресенье, 24 марта 2024, 11:37 - Владимир Туник-Фриз

В Харькове остается сложнейшая энергетическая ситуация, которая не позволяет запитать сразу всех потребителей, поэтому в городе введены почасовые ограничения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Значительные повреждения энергетической инфраструктуры не позволяют запитать всех абонентов одновременно.

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23 февраля ЭП сообщала, что в Харькове сильные повреждения генерирующей инфраструктуры, что значительно усложняет процесс восстановления.

При этом, в городе удалось восстановить электроснабжение к критической инфраструктуре.

Для обеспечения доступа к электроэнергии всех потребителей, в городе введены почасовые ограничения электроэнергии для около 200 тыс абонентов.

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Напомним:

Из-за повреждения ДнепроГЭС было потеряно 20% регулирующих мощностей Укргидроэнерго. Оценки убытков продолжаются.

Харков война энергетика
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