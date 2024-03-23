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У Харкові найскладніша енергетична ситуація - Зеленський

Субота, 23 березня 2024, 12:50 - Володимир Тунік-Фриз
 
ДСНС України

У Харкові найскладніша з усіх регіонів ситуація з відновлення електропостачання. Тисячі людей шукають допомоги у пунктах незламності. Джерела повідомляють про пошкодження генерації.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський, а також пресслужба ДСНС.

 
ДСНС України

"Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз", - повідомив президент на своєму каналі у Telegram.

При цьому у ДСНС повідомили, що за добу близько 16,5 тис людей відвідували 149 пунктів незламності у Харківській області.

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За інформацією з джерел ЕП, у Харкові значні пошкодження обʼєктів генерації, що ускладнює відновлення електропостачання.

Нагадаємо:

У Харкові та області без світла залишаються 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.

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Харків енергетика електроенергія війна
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