Amazon обжалует штраф французского регулятора на 32 млн евро

Технологический гигант Amazon обжалует решение французского надзорного органа по вопросам защиты данных (CNIL) о штрафе в 32 млн евро за "чрезмерную" слежку за своими работниками.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы категорически не согласны с выводами CNIL, которые фактически не соответствуют действительности, и мы подали апелляцию в Государственный совет", - говорится в ответе Amazon, присланном по электронной почте агентству Reuters.

В январе CNIL оштрафовал компанию Amazon France Logistique, которая управляет крупными складами Amazon во Франции, за то, что регулятор назвал "чрезмерно навязчивой" системой наблюдения.

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Согласно расследованию CNIL обнаружил, что на складах компании работала система с тремя оповещениями для мониторинга деятельности работников. Именно ее регулятор признал незаконной.

Отмечается, что одно оповещение срабатывало, если товар сканировался слишком быстро или менее чем через 1,25 секунды после сканирования предыдущего, что увеличивало риск ошибки. Другое сигнализировало о перерывах в 10 минут или более, а третье отслеживало перерывы от одной до 10 минут.

Кроме того, CNIL также поставил под сомнение, зачем Amazon нужно было хранить данные работников в течение 31 дня.

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