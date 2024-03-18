Amazon і Google слідом за Microsoft заблокують компаніям із РФ доступ до хмарних сервісів

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Окрім Microsoft, Amazon та Google з 20 березня також закриють доступ до своїх хмарних сервісів для російських компаній через санкції ЄС проти РФ.

Про це йдеться у заяві компанї Softline, одного з найбільших дистриб’юторів Microsoft у РФ.

"Від імені ГК Softline ми підтверджуємо отримання офіційної інформації від Microsoft і Amazon про призупинення з 20 березня 2024 р. доступу до хмарних продуктів на території Росії. У зв'язку з цим ГК Softline попереджає про можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google.

Згідно з листами від правовласників, із зазначеної дати буде припинено доступ до хмарних продуктів, таких як (включаючи, але не обмежуючись): Power BI, Dynamics CRM та інші. Ми очікуємо, що припинення також торкнеться хмарних рішень, що містять ці продукти", - заявили в компанії.

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Зазначається, що ці обмеження щодо Росії визначено 12 пакетом санкцій ЄС від 19 грудня 2023 року, який обмежує постачання в Росію програмного забезпечення для бізнес-аналітики (business intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM) та інших продуктів.

Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 р. буде неможливо, додали в Softline.

Нагадаємо:

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Американська корпорація Microsoft надіслала російським компаніям лист про те, що з 20 березня 2024 року закриє доступ до своїх хмарних продуктів для російських організацій.

Економічна правда